Опубликованы редкие архивные фото уникальной "Таврии" с двигателем Volkswagen

"Таврия" ЗАЗ-1142 получила 1,3-литровую инжекторную четверку мощностью 54 л. с. от Volkswagen Golf и Polo. Хэтчбек разгонялся до 150 км/ч и расходовал 8,3 л на 100 км в городском цикле.

В интернете появились фото малоизвестного ЗАЗ-1142. Особая версия "Таврии" была создана для экспорта в европейские страны. Об этом сообщает "Автоцентр".

Новый ЗАЗ-1142 "Таврия" презентовали в 1993 году на выставке Automotive-93. Визуально хэтчбек ничем не отличался от стандартного ЗАЗ-1102.

Под капотом установили 1,3-литровый двигатель Volkswagen Фото: autocentre.ua

Основные изменения были спрятаны под капотом: "Таврия" получила двигатель Volkswagen. Эта 1,3-литровая четверка знакома по VW Golf II и Polo.

Эта четверка развивала 54 л. с., то есть была не намного мощнее 1,2-литрового 53-сильного мотора ЗАЗ-1102. Однако новый двигатель с впрыском топлива был более экологически чистым, чем карбюраторный мотор ЗАЗ-1102. Он соответствовал современным эко-стандартам.

ЗАЗ-1142 развивал 150 км/ч и развивал 8,3 л/100 км в городе, 5,2 л/100 км на трассе при скорости 90 км/ч и 7,9 л/100 км — при 120 км/ч. Для того времени это были неплохие показатели.

"Таврия" ЗАЗ-1142 была нацелена на европейский рынок, однако так и не стала серийной. Кризис 90-х помешал наладить выпуск модели.

Примечательно, что для европейского рынка готовили и электромобиль ЗАЗ "Таврия". Один из его экземпляров недавно был обнаружен в Германии.

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