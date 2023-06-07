Эксперты развеяли популярные мифы о безопасности электромобилей

В большинстве случаев электромобили такие же безопасные, как и автомобили с ДВС. Иногда электрические модели даже превосходят своих бензиновых и дизельных конкурентов.

Электромобили часто встречаются на дорогах, но не все люди знают достаточно об этом типе авто. Эксперты назвали самые популярные мифы о безопасности электрических автомобилей. Об этом сообщили на сайте What Car?

Многие люди заблуждаются об электромобилях, считая их опаснее моделей с ДВС. На самом деле все совсем иначе.

Важно Эксперты развеяли самые популярные мифы об электромобилях

Самые популярные мифы о безопасности электромобилей:

Насколько безопасны электромобили при ДТП?

Электромобили показывают неплохие результаты в краш-тестах Фото: EuroNCAP

Множество автомобилистов считают, что электромобили опаснее при ДТП, чем автомобили с ДВС. Основное опасение вызывает отсутствие двигателя впереди, который обеспечивает дополнительную жесткость при столкновении.

Правда состоит в том, что электрические автомобили строят по тем же стандартами безопасности, что и автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Они такие же безопасные, как и авто с ДВС.

Одним из самых безопасных современных автомобилей по версии Euro NCAP является электрокроссовер Tesla Model Y

Современные электромобили и автомобили с ДВС оснащены множеством систем безопасности, которые снижают вероятность ДТП, а также дополнительно защищают водителя и его пассажиров в случае аварии. Именно поэтому электрические модели такие же безопасные, как и традиционные авто.

Загораются ли электромобили?

Электромобили сложнее потушить, чем бензиновые и дизельные авто Фото: ABC News

Еще одним поводом для опасений являются истории о том, что электромобили часто загораются. В сети есть множество роликов, в которых электрические авто воспламеняются и сгорают дотла.

На самом деле электромобили действительно могут воспламениться, как и авто с ДВС. Если одна ячейка внутри батареи воспламенится, это может вызвать цепную реакцию.

Также стоит обратить внимание, что электромобили сложнее потушить, чем бензиновые и дизельные авто. Воспламенение ячеек внутри батареи может повторяться несколько раз.

Современные электрокары становятся безопаснее и технологичнее. Благодаря этому в последнее время стало гораздо меньше случаев возгорания электрических моделей.

Может ли электромобиль убить человека электрическим током?

Даже зарядные устройства для электромобилей защищены от влаги Фото: Getty Images

Некоторые люди воспринимают электромобили как гаджет, а не транспортное средство. Именно поэтому возник миф о том, что при контакте с водой такие авто могут ударить человека током.

В реальности все электрические компоненты электромобилей надежно изолированы. Производители предусмотрели защиту от попадания влаги внутрь, поэтому человек не рискует получить удар током.

Даже зарядные станции защищены от влаги. Поэтому заряжать электромобиль в дождь можно, не боясь получить удар током.

Опасно ли ремонтировать электромобили?

Не все механики могут ремонтировать электромобили Фото: Freepik

Электромобили время от времени нуждаются в ремонте, как и любые другие автомобили. Тем не менее не все механики имеют право работать с электромобилями.

Электрические компоненты электрокаров могут ударить человека током, если обслуживать их неправильно. Поэтому механики проходят специальную подготовку для работы с электромобилями.

Электромобили опаснее на дороге из-за большого веса?

У электромобилей тормоза лучше, чем у авто с ДВС Фото: Nissan

Электромобили часто тяжелее своих конкурентов с ДВС. В этом вина больших аккумуляторных батарей.

Тяжелые авто имеют более высокий риск опрокидывания, но электромобили устроены более продуманно. Аккумуляторные батареи устанавливаются под полом, из-за чего центр тяжести становится максимально низким.

Также производители не забывают о том, что электромобили тяжелые. С этой проблемой помогают справляться высокоэффективные тормоза, которыми оснащают электрокары.

Ранее Фокус писал, что в Украине в мае увеличились продажи электромобилей.