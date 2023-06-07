Украинские вездеходы "Богун" спасают пострадавших от наводнения на Херсонщине (видео)

Вездеход "Богун" способен передвигаться по болотистой местности и может плыть по воде. Несмотря на компактные размеры, он способен поместить до 6 человек.

Украинские вездеходы "Богун" пришли на помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начавшегося после подрыва Каховской ГЭС. Спасатели ГСЧС использовали их для эвакуации жителей Херсонской области. Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

Вездеходы "Богун" приспособлены для использования в условиях паводка. Они созданы для передвижения по болоту, а также могут плавать.

"Богун" способен передвигаться по воде со скоростью 6 км/ч Фото: ДСНС України

Для ГСЧС "Богун" укомплектована лебедкой бензопилами, шанцевым инструментом, а также медицинским оборудованием, навигационной системой и средствами связи.

Подрыв Каховской ГЭС – не первая катастрофа, при ликвидации последствий которой используются вездеходы "Богун". В ГСЧС эксплуатируют их с 2020 года и они неоднократно спасали пострадавших при наводнениях. Недавно "Богун" испытал министр обороны Алексей Резников.

Вездеходы "Богун" активно эксплуатируются ГСЧС Фото: ДСНС України

Украинский вездеход "Богун" — особенности и характеристики

Снегоболотоход "Богун" — модификация знаменитого украинского вездехода Sherp. Он достигает 3,4 м в длину, но при этом способен вместить до 6 человек, также есть возможность перевозить пострадавших на носилках.

Украинский вездеход оснащен 1,5-литровым 44-сильным дизелем Kubota и 5-ступенчатой механической КПП. Диаметр его колес с шинами низкого давления достигает 160 см. "Богун" способен разгоняться до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде, а также буксировать 2,4-тонный прицеп. Топлива хватает на 15 часов работы.

Ранее Фокус сообщал, что украинские вездеходы Sherp начали выпускать в Турции.

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