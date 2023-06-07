В Украине появился самый дешевый кроссовер Subaru: комплектации и цены

Subaru Crosstrek доступен в Украине по цене от 1 336 600 грн. Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с.

В Украине стартовали продажи бюджетного кроссовера Subaru Crosstrek, который ранее был известен под названием XV. Модель доступна на нашем рынке в двух комплектациях. Об этом рассказали на сайте бренда.

Subaru Crosstrek был представлен в 2022 году в Японии. Поставки кроссовера в Европу должны были начаться в том же году, но из-за дефицита чипов их отложили.

Кроссовер получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На кузове есть пластиковые накладки, которые защищают лакокрасочное покрытие от грязи.

Subaru Crosstrek получил стильный дизайн Фото: Subaru

Габариты Subaru Crosstrek 2023:

длина — 4480 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2670 мм.

В интерьере разместили вертикальный дисплей информационно-развлекательной системы и мультифункциональное рулевое колесо.

В салоне есть большой дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Subaru

Subaru Crosstrek на украинском рынке будет доступен только с 2,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 156 л.с. и 196 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic и системой полного привода.

Средний расход топлива в городском цикле составляет 9,4 литра на 100 км. По трассе кроссовер расходует 6 литров бензина на 100 км.

В Украине Subaru Crosstrek доступен в версиях Active и Premium. Они отличаются оснащением и дополнительными опциями.

Комплектация Premium предлагает кожаный салон, люк с электроприводом, электрорегулировку водительского сиденья, LED фары, подогрев руля, систему кругового обзора, автоматическое управление дальним светом и систему автоматического управления рулевым колесом.

Базовая модель Active получила 17-дюймовые колесные диски. Для комплектации Premium предусмотрены 18-дюймовые колесные диски.

Комплектация Active доступна по цене 1 336 600 грн. За версию Premium придется заплатить 1 500 600 грн.

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