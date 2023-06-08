В Украине появится недорогой электрокроссовер Volvo с запасом хода 480 км (фото)

Компактный электрокроссовер Volvo EX30 предложен в версиях на 272 и 428 л. с. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с.

На украинском рынке появится новый Volvo EX30. Украина попала в перечень избранных стран, где электрокроссовер поступит в продажу в первую очередь. Об этом сообщает представительство Volvo в Украине.

Кроссовер Volvo EX30 уже доступен для заказа. Он стоит примерно от 1 310 000 гривен – это самый доступный электромобиль Volvo. Со временем модель также предложат по специальной подписке.

Электрокар предлагают в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Volvo

Электрокроссовер Volvo EX30, характеристики и подробности

Новый Volvo EX30 2024 – самый маленький электрокар шведской марки. Компактный 4,2-метровый кроссовер отличается рубленным дизайном. В салоне нет щитка приборов, но зато установлен огромный сенсорный дисплей портретного формата.

Базовая комплектация Volvo EX30 включает 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и руля, а также набор систем безопасности. Среди интересных опций для модели – доступ в салон со смартфона и парковочный автопилот с расширенным функционалом.

В 2024 линейку модели расширит вариант повышенной проходимости Volvo EX30 Cross Country с пластиковым обвесом, внедорожными шинами и увеличенным клиренсом.

Вся информация выводится на большой дисплей Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 2024 предложен в двух заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч составляет 5,7 и 3,6 с, соответственно.

С базовой литий-железо-фосфатной батареей на 54 кВт∙ч запас хода составляет 344 км. Более дальнобойный Volvo EX30 оснащен никель-марганцево-кобальтовой батареей на 69 кВт∙ч: заднеприводная версия может проехать 480 км без подзарядки, а полноприводная – 460 км.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке будет представлен и флагманский электрокроссовер Volvo EX90.

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