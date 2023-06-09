Новый BMW 1 Series 2024 впервые заметили во время тестов (фото)
Обновленный BMW 1 Series получит как внешние, так и внутренние доработки. Заряженная версия BMW M135i станет еще агрессивнее и быстрее.
Обновленный хэтчбек BMW 1 Series заметили во время тестов на гоночном треке. Модель преобразиться для 2024 модельного года. Об этом рассказали на сайте Autoexpress.
На тестах заметили заряженный хэтчбек BMW M135i. Он будет конкурировать с Honda Civic Type R и Audi S3.
Обновленный BMW 1 Series получит как внешние, так и внутренние доработки. Они помогут модели оставаться актуальной.
Спереди появится более тонкая, но широкая решетка радиатора. Фары получат новую графику со светодиодными элементами. Также хэтчбек оснастят новыми передними и задними бамперами.
Сзади BMW M135i расположены двойные выхлопные патрубки. Обычно они доступны только на полноценных моделях BMW M.
Судя по увеличенным воздухозаборникам, обновленный BMW M135i может получить доработанный двигатель. Нынешняя модель оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента.
В интерьере также произойдет несколько изменений. Одним из самых заметных станет замена 10,25-дюймового мультимедийного дисплея на 12,3-дюймовый.
Премьера обновленного BMW 1 Series состоится до конца 2023 года. Новый BMW M135i будет представлен вместе со стандартной версией модели.
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