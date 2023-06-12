Lexus на минималках: новый Toyota Land Cruiser Prado показали до премьеры (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет крупнее, а в его дизайне появятся классические черты. Впервые предложат гибридный вариант внедорожника.

Опубликованы изображения Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Внедорожник должны представить до конца года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Именно дизайнеры этого сайта создали рендеры Toyota Prado нового поколения. За основу взяли изображения недавно представленного Lexus GX 2024, который фактически является роскошной версией Prado.

Внедорожник построят на рамной платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: carscoops.com

Судя по рендерам, новый Toyota Land Cruiser Prado станет более угловатым на вид. В дизайне просматриваются черты классического Toyota Land Cruiser 70. От Lexus GX внедорожник внешне отличается только решеткой радиатора и оптикой. Длина авто вырастет до 5 метров.

Салон Toyota Prado 2024 не показали. Скорее всего, внедорожник получит виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, как и его премиальный собрат. Предложат версии на 6 и 7 мест.

Автомобиль породнится с Toyota Land Cruiser 300, ведь будет построен на его рамной платформе TNGA-F. У него же позаимствуют и 3,5-литровый V6 твин-турбо на 354 л. с. и 10-ступенчатую автоматическую КПП. Также появится гибрид, а еще, в отличие от Lexus GX, внедорожник получит и 2,8-литровый турбодизель.

Модель получит новый турбированный V6 Фото: carscoops.com

Конечно же, новый Toyota Land Cruiser Prado сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кроме того, предложат внедорожный круиз-контроль Crawl Control и систему выбора режимов для разных типов бездорожья.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит семейный электрический кроссовер с запасом хода свыше 450 км.

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