В Китае представили недорогой электромобиль с запасом хода свыше 1000 км (фото)
Новый Neta S получил большую батарею на 117 кВт∙ч и отличается хорошо проработанной аэродинамикой. В салоне электромобиля установили сразу три дисплея на передней панели.
Электромобиль Neta S от корпорации Hozon получил новую "дальнобойную" версию. Она способна проехать свыше 1000 км без подзарядки. Первые фото седана появились на сайте CarNewsChina.
Если точнее, то заявленный запас хода топового Neta S составляет 1075 км. Его обеспечивает новая батарея от CATL емкостью 117 кВт∙ч.
К тому же, у Hozon Neta S относительно небольшое энергопотребление. У него не самый мощный 272-сильный мотор на передней оси. Масса авто составляет 1965 кг, из которых 588 кг приходятся на батарею.
Седан Neta S отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", тоненькими диодными фарами и аркообразной крышей. Крышка багажника увенчана спойлером, а фонари растянуты на всю ширину кузова. У авто хорошая аэродинамика с низким (0,21) коэффициентом лобового сопротивления.
Размеры Neta S 2023:
- длина – 4980 мм;
- ширина – 1980 мм;
- высота – 1450 мм;
- колесная база – 2980 мм.
В салоне на передней панели установлены три дисплея: виртуальный щиток приборов, портретный тачскрин мультимедиа и отдельный экран для переднего пассажира. Оснащение включает 1216-ваттную акустику с 21 динамиком. Цена Neta S пока не объявлена, но известно, что она составит около 50 000 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что Neta выпустили недорогой электрический спорткар. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с.
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