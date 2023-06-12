В интернете показали уникальный 75-летний грузовик "Украинец" от завода "Южмаш" (фото)

ДАЗ-150 "Украинец" оснастили 90-сильной шестеркой и он мог перевозить до 4 тонн груза. Дизайн кабины выполнили в американском стиле.

Мало кто знает, что предприятие "Южмаш" из Днепра до ракет занималось автотехникой. В конце 40-х годов там даже разработали собственную модель грузового автомобиля ДАЗ-150 "Украинец". Архивные фото малоизвестной машины опубликовали на сайте Wroom.

Грузовик получил кабину в американском стиле

Днепропетровский автомобильный завод основали в 1944 году и при его постройке использовали трофейное оборудование с немецких предприятий. Поначалу он выпускал автокраны и самосвалы на шасси ЗИС-5 и ЗИС-150. Однако в 1947 году там началась разработка собственной модели ДАЗ-150.

ДАЗ-150 "Украинец" оснастили 90-сильной шестеркой

Грузовик, получивший название "Украинец", являл собой модернизацию массового ЗИС-150. Главным его отличием была полностью новая кабина более современного дизайна в американском стиле с утопленными фарами. ДАЗ-150 получил новые крылья, капот, решетку радиатору, а водителю существенно улучшили обзорность.

Грузоподъемность авто составила 4 тонны

ДАЗ-150 "Украинец" оснастили 5,6-литровой бензиновой шестеркой ЗИС-120 мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгонялся до 71 км/ч и мог перевозить до 4 тонн груза, а средний расход топлива составил 38 л на 100 км.

Грузовик "Украинец" успешно прошел все испытания. Было создано несколько разных версий модели и среди них – седельный тягач. ДАЗ-150 получил одобрение властей и ее готовились запустить в производство.

Автопоезд с седельным тягачом ДАЗ-150

Однако в 1951 году профиль предприятия решили изменить – Днепропетровский автозавод и еще ряд предприятий стали частью нового объединения "Южный машиностроительный завод". Вместо грузовиков стали выпускать ракеты и о ДАЗ-150 забыли. Всего выпустили только 8 прототипов и ни один из них не дошел до наших дней.

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