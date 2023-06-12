Ржавые раритеты: на аукцион выставили заброшенную коллекцию очень дорогих Ferrari (фото)

О коллекции Ferrari никто не знал, пока ураган не разрушил ангар, в котором хранились авто. Некоторые суперкары проржавели, но их цена превышает 2 миллиона долларов.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили впечатляющую коллекцию Ferrari. С молотка уйдут 20 суперкаров разных лет выпуска общей стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Самым дорогим в коллекции считают Ferrari 275 GTB/6C Фото: RM Sotheby's

Суперкары Ferrari хранились во Флориде с 1990 года. О коллекции никто не слышал, пока ангар с авто не был разрушен ураганом "Чарли" в 2004 году. Часть машин пострадали, но большинство все же уцелели. После урагана коллекцию переместили в специальный павильон в штате Индиана, где они хранились до наших дней.

Самым дорогим в коллекции считается гоночный Ferrari 275 GTB/6C 1965 года. За ржавое 300-сильное купе планируют выручить от 2 до 2,5 миллионов долларов.

Разбитый Ferrari 500 Mondial Spider оценили в 1,6 млн долларов Фото: RM Sotheby's

В 1,7-2,3 миллиона долларов оценили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 года, принадлежавший королю Марокко Мохаммеду V. А редчайший Ferrari 500 Mondial Spider 1954 года хотят продать за 1,6 млн долларов, даже несмотря на то, что от него осталась груда металлолома.

Ценными считаются Ferrari 410 Superamerica 1956 года, гоночный Ferrari 250 GT/L 1964 года и Dino 206 GT 1968 года — они также стоят не менее миллиона долларов. Недешевыми являются и два купе Ferrari Daytona — их цена составляет минимум 500 000 долларов.

Ferrari 250 GT Coupe Speciale короля Марокко Ferrari 410 Superamerica 1956 года Ferrari 275 GTS 1965 года Ferrari 250 GT/L 1964 года Ferrari 330 GT 1965 года Ferrari Dino 206 GT 1968 года Ferrari 365 GT 2+2 1969 года Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года Ferrari 512 BB 1978 года Ferrari Testarossa 1991 года

Кроме того, в коллекции собраны сразу три Ferrari 330 разных лет выпуска, два Ferrari 365, кабриолет Ferrari 275 GTS. Более позднюю эпоху представляют Ferrari 308, пара суперкаров 512 BB и купе 400 70-х, а самым новым авто в коллекции является купе Ferrari Testarossa 1991 года.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили единственный в своем роде лимузин Ferrari.

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