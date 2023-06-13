В Украине резко вырос спрос на дорогие премиальные авто: популярные марки и модели

Доля премиальных авто на украинском рынке в 2023 году выросла до 22%. Больше всего покупают модели BMW и Mercedes-Benz.

В Украине, несмотря на войну, стали покупать больше роскошных авто премиум-сегмента. За 5 месяцев 2023 года продали 5,2 тыс. таких машин — в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Если год назад доля премиальных автомобилей на рынке составляла 14,5%, то теперь она увеличилась до 22%. В сегменте кроссоверов она еще выше — 23,2% против 16,3% годом ранее.

Mercedes-Benz GLE является самой популярной моделью премиум-класса Фото: Mercedes-Benz

Наибольшая доля премиальных авто среди проданных машин в Одесской области — 35%. Далее следуют Львовская (28%) и Волынская (26%) области, а также Киев (24%).

Самым популярным премиум-брендом в Украине является BMW. Он занимает треть премиального сегмента и у него отмечен рост продаж в 3,3 раза по сравнению с 2022 годом. Второе место занимает Mercedes-Benz (рост продаж в 2 раза), а третье — Lexus (рост в 4 раза).

Названы и самые популярные роскошные авто в Украине:

Mercedes-Benz GLE (рост продаж 144%). BMW X7 (+383%). BMW X5 (+158%).

Ранее Фокус сообщал, что в июне продажи новых авто в Украине выросли в 2 раза.

Также мы писали, что в нашей стране появился флагманский кроссовер BMW.