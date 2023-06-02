В тренде — кроссоверы: названы самые популярные новые авто в Украине (фото)
В десятке лидеров украинского рынка — сразу девять кроссоверов. Среди них есть электромобили и модели премиум-класса.
За май 2023 года в Украине продали 5,1 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Популярность кроссоверов на украинском рынке постоянно растет в последние годы. Их доля уже достигла 75%.
В ТОП-10 лидеров украинского авторынка – сразу девять кроссоверов. Исключение составляет седан Toyota Corolla, но это обусловлено крупным заказом этих авто для Национальной полиции.
Самые популярные автомобили в Украине — кроссоверы Renault Duster (472 авто) и Toyota RAV4 (253 шт.). Также следует отметить попадание в десятку лидеров дорого премиального Volkswagen Touareg, а также сразу двух электрокроссоверов — Honda M-NV и Volkswagen ID.4.
Самые популярные авто в Украине за май 2023 года:
- Renault Duster – 472 шт.
- Toyota RAV-4 – 253 шт.
- Toyota Corolla – 172 шт.
- Volkswagen ID.4 – 168 шт.
- Hyundai Tucson – 155 шт.
- Mazda CX5 – 137 шт.
- Nissan Qashqai – 109 шт.;
- Suzuki Vitara – 109 шт.
- Dongfeng-Honda M-NV – 107 шт.
- Volkswagen Touareg – 104 шт.
Тренд на рост популярности моделей повышенной проходимости — глобальный. Самые популярные авто в мире — также кроссоверы и внедорожники.
Также Фокус сообщал, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода более 400 км.