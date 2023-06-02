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Авто

В тренде — кроссоверы: названы самые популярные новые авто в Украине (фото)

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Фото: Motor Trend | Кроссоверы занимают три четверти украинского авторынка

В десятке лидеров украинского рынка — сразу девять кроссоверов. Среди них есть электромобили и модели премиум-класса.

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За май 2023 года в Украине продали 5,1 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Популярность кроссоверов на украинском рынке постоянно растет в последние годы. Их доля уже достигла 75%.

renault duster, самые популярные авто, самые популярные авто в Украинес Fullscreen
Renault Duster остается лидером украинского авторынка
Фото: Renault

В ТОП-10 лидеров украинского авторынка – сразу девять кроссоверов. Исключение составляет седан Toyota Corolla, но это обусловлено крупным заказом этих авто для Национальной полиции.

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Самые популярные автомобили в Украине — кроссоверы Renault Duster (472 авто) и Toyota RAV4 (253 шт.). Также следует отметить попадание в десятку лидеров дорого премиального Volkswagen Touareg, а также сразу двух электрокроссоверов — Honda M-NV и Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4, самые популярные авто, самые популярные авто в Украине Fullscreen
В ТОП-5 лидеров попал электрокроссовер Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

Самые популярные авто в Украине за май 2023 года:

  1. Renault Duster – 472 шт.
  2. Toyota RAV-4 – 253 шт.
  3. Toyota Corolla – 172 шт.
  4. Volkswagen ID.4 – 168 шт.
  5. Hyundai Tucson – 155 шт.
  6. Mazda CX5 – 137 шт.
  7. Nissan Qashqai – 109 шт.;
  8. Suzuki Vitara – 109 шт.
  9. Dongfeng-Honda M-NV – 107 шт.
  10. Volkswagen Touareg – 104 шт.

Тренд на рост популярности моделей повышенной проходимости — глобальный. Самые популярные авто в мире — также кроссоверы и внедорожники.

Также Фокус сообщал, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода более 400 км.