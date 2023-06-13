Продается на Alibaba: в Китае появился электрический клон Гелендвагена за $6000 (фото)
Китайский электромобиль в малейших деталях копирует Mercedes G-Class, однако гораздо компактнее — всего 3,5 м в длину. Комплектация включает кондиционер, камеру заднего вида и цифровую панель приборов.
Электрический Mercedes G-Class еще не появился, а в Китае уже начали выпускать его клон. Производство модели наладила компания Shanxi Huayu Technology, а продают ее на сайте Alibaba всего за 6000 долларов.
Китайский электромобиль в точности повторяет Гелендваген. У него угловатый дизайн с круглыми фарами и вертикальными стойками крыши. Разница только в том, что он существенно компактнее оригинального Mercedes G-Class.
Размеры китайской копии Гелендвагена:
- длина – 3500 мм;
- ширина – 1500 мм;
- высота – 1700 мм;
- колесная база – 2065 мм.
Хотя модель бюджетная, в салоне на передней панели установлены два дисплея. Мало того, доступны мониторы для задних пассажиров в спинках кресел первого ряда. Оснащение включает кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистему, камеру заднего вида и 2 USB-порта.
Китайский Гелендваген оснащен 10,5-сильным электромотором на задней оси и развивает 45 км/ч. Заявленный запас хода составляет 110 км, а зарядка батареи занимает 6-8 часов.
Примечательно, что клон Гелендвагена – далеко не самый дешевый электромобиль на Alibaba. Там есть даже модели по цене iPhone.
Также Фокус сообщал, что украинские мастера решили воссоздать культовый Mercedes 50-х годов в формате электромобиля.