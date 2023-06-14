Новый флагман: большой электрокроссовер Hyundai впервые заметили во время тестов (фото)

Hyundai Ioniq 7 будет доступен в нескольких модификациях и сможет проехать до 480 км на одном заряде. Новинка получит футуристичный дизайн с прямоугольными формами.

Новый электрокроссовер Hyundai Ioniq 7 заметили во время тестов на дорогах. Прототип покрыт камуфляжем, но некоторые детали дизайна можно легко разглядеть. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новый Hyundai Ioniq 7 станет флагманской моделью бренда. Это большой трехрядный электрический кроссовер с футуристичным дизайном и богатым оснащением.

Спереди появится раздельная оптика Фото: Motor1.com

Hyundai Ioniq 7 разделит платформу E-GMP с Kia EV9. Тем не менее эти модели будут отличаться внешне и внутренне.

Спереди появится раздельная оптика с широкой светодиодной полосой. Также модель может получить фальшивую решетку радиатора.

Серийный Hyundai Ioniq 7 будет похож на одноименный концепт-кар. Несмотря на это задняя часть серийного кроссовера будет другой.

Серийный Hyundai Ioniq 7 получил другую заднюю оптику Фото: Motor1.com

Известно, что колесная база новинки составит 3200 мм. Это позволит обеспечить большое количество пространства в салоне.

Ожидается, что Hyundai Ioniq 7 будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. Топовый вариант предложит два электромотора мощностью 380 л.с. и сможет проехать до 480 км на одном заряде.

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