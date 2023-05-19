Привет из прошлого: Hyundai готовят ретро-купе в стиле культовой модели 70-х (видео)

Новинка будет представлена вживую уже на этих выходных на конкурсе Villa d'Este. Купе в ретро-стиле может поступить в продажу в виде электромобиля.

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Hyundai готовят уникальный концепт в ретро-стиле Pony Coupe Concept. Автомобиль будет вдохновлен оригинальным купе Hyundai Pony 1970-х годов. Об этом сообщили на сайте PistonHeads.

Hyundai продолжает выпускать новые автомобили в ретро-стиле. Среди таких моделей выделяются электромобили Ioniq 5 и Ioniq 6.

Оригинальный Hyundai Pony Coupe был представлен на автосалоне в Турине в 1974 году. Это было яркое двухдверное купе, над дизайном которого работал легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Hyundai Pony Coupe Concept будет выполнен в стиле оригинального купе Фото: Hyundai

"Концепт Pony Coupe был точно воссоздан в соответствии со спецификациями и оригинальными материалами", — сказано в пресс-релизе.

Автомобиль получил новые современные детали. Среди них более гладкие поверхности кузова и обновленный интерьер.

Интерьер станет более современным, но сохранит элементы ретро-стиля Фото: Hyundai

Hyundai Pony Coupe Concept оснащен скромным 1,2-литровым двигателем мощностью 82 л.с. Крутящий момент передается на задние колеса.

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Концепт будет показан публике вживую на конкурсе Villa d'Este. Он пройдет в эти выходные в рамках мероприятия Hyundai Reunion.

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