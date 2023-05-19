Привіт з минулого: Hyundai готують ретрокупе у стилі культової моделі 70-х (відео)

Новинка буде представлена наживо вже цими вихідними на конкурсі Villa d'Este. Купе у ретростилі може надійти у продаж як електромобіль.

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Hyundai готують унікальний концепт у ретростилі Pony Coupe Concept. Автомобіль буде натхненний оригінальним купе Hyundai Pony 1970-х років. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Hyundai продовжують випускати нові автомобілі у ретростилі. Серед таких моделей виділяються електромобілі Ioniq 5 та Ioniq 6.

Оригінальний Hyundai Pony Coupe був представлений на автосалоні в Турині у 1974 році. Це було яскраве дводверне купе, над дизайном якого працював легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Hyundai Pony Coupe Concept буде виконаний у стилі оригінального купе Фото: Hyundai

"Концепт Pony Coupe був точно відтворений відповідно до специфікацій та оригінальних матеріалів", — сказано в пресрелізі.

Автомобіль отримав нові сучасні деталі. Серед них більш гладкі поверхні кузова та оновлений інтер'єр.

Інтер'єр стане сучаснішим, але збереже елементи ретростилю Фото: Hyundai

Hyundai Pony Coupe Concept оснащений скромним 1,2-літровим двигуном потужністю 82 к.с. Крутний момент передається на задні колеса.

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Концепт буде показаний публіці наживо на конкурсі Villa d'Este. Він пройде цими вихідними в рамках заходу Hyundai Reunion.

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