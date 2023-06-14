Представлен прототип нового Renault Scenic: это электрический кроссовер (видео)

Новый Renault Scenic кардинально изменится и станет электрическим кроссовером. Предсерийный вариант модели способен распознавать водителя и общаться с ним.

В Париже на выставке инноваций Viva Tech показали новый Renault H1st Vision. Концепт-кар является предвестником Renault Scenic 2024 модельного года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

H1st Vision – доработанная версия прошлогоднего концепт-кара Renault Scenic. Это небольшой кроссовер длиной 4490 мм при колесной базе в 2835 мм.

Новый Renault Scenic станет электрокроссовером Фото: Renault

Как известно, в Renault отказались от Scenic в кузове минивэн и решили сделать его внедорожным по примеру старшего брата Espace. Мало того, модель предложат в электрической и водородной версиях.

Кроссовер Renault H1st Vision разработали в сотрудничестве с известными компаниями Atos, Dassault Systemes, Orange, STMicroelectronics и Thales. Визуально он ничем не отличается от предшественника, ведь все изменения произошли внутри.

Автомобиль получил биометрические датчики и виртуального помощника Фото: Renault

Электромобиль Renault получил целый набор современных технологий. В частности, для доступа в салон не нужен ключ или даже смартфон – используется биометрическая аутентификация. Авто запоминает лицо, рост и походку владельца и распознает его.

Биометрические датчики установлены и в салоне Renault H1st Vision – они следят за состоянием здоровья и настроением водителя. Если сенсоры зафиксируют стресс или агрессию, авто попытается успокоить водителя, изменив подсветку или включив расслабляющую музыку.

Кроме того, в Renault H1st Vision предусмотрен виртуальный помощник, способный общаться с водителем. Его лицо выведено на центральный дисплей и проецируется на боковом стекле. В добавок предусмотрена технология коммуникации с другими авто и "умной" инфраструктурой (V2X).

Характеристики Renault H1st Vision не разглашают. Известно, что он является электрокаром и оснащен функцией двунаправленной зарядки.

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