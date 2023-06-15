Kia вернет в производство свою самую спортивную модель (фото)

Kia и Hyundai разрабатывают электромобили нового поколения с запасом хода до 805 км на одном заряде. Одной из таких моделей может стать преемник спортивного седана Kia Stinger.

Kia планирует вернуть в производство модель Stinger, которая выпускалась до 2023 года. Это может быть спортивный электромобиль с впечатляющими характеристиками. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Kia и Hyundai завершили разработку своих электрических силовых установок и аккумуляторов следующего поколения. Они будут использоваться на более чем 30 электромобилях.

В отчете компаний упоминается модель Kia GT1, которая должна быть представлена к 2025 году. Она будет основана на платформе eM, которая является развитием архитектуры E-GMP.

Ожидается, что Kia GT1 будет поддерживать аккумуляторные батареи емкостью до 113,2 кВт⋅час. Также новинка может получить два электромотора суммарной мощностью 430 л.с. в "младшей" версии и 603 л.с. в топовой модификации. Запас хода составит до 805 км на одном заряде.

Новинка получит стильный дизайн Фото: CarBuzz

По слухам, Kia GT1 является временным названием для преемника седана Stinger. Новинка может получить дизайн в стиле этой модели, но в более современной стилистике.

Напомним, что Kia Stinger GT оснащался 3,3-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 4,9 секунды, а максимальная скорость составляла 270 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в электрической линейке Kia появится новая модель EV4.