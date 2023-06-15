Авто для супергероя: на продажу выставили знаменитый Бэтмобиль (фото)

На автомобиль установлены все супергеройские гаджеты, включая скрытые пулеметы. Под капотом расположен двигатель V8 мощностью 350 л.с.

На аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года. Автомобиль построен в 1996 году на базе Chevrolet. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Настоящий Бэтмобиль был разработан Джулианом Колдоу и построен командой Pinewood Studios. Это авто принимало участие в съемках фильмов "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

Бэтмобиль отличается эффектным дизайном с длинным капотом и необычными задними крыльями. Внешне авто имитирует летучую мышь.

В фильмах Бэтмобиль мог развивать очень высокую скорость благодаря реактивному двигателю, но реальный автомобиль оснащался бензиновым двигателем V8. Авто для съемок было тяжелым и могло развивать скорость всего около 48 км/ч.

Копия гораздо быстрее, чем оригинальный автомобиль для съемок Фото: Mecum Auctions

Эта копия в мельчайших деталях повторяет оригинальный Бэтмобиль. Он даже получил сдвижную кабину и скрытые пулеметы, которые являются муляжами.

Под капотом расположен двигатель V8 мощностью 350 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Внутри установлено индивидуальное рулевое колесо с логотипом супергероя. В салоне даже есть кнопки для управления кондиционером.

Для борьбы с преступностью в жаркую погоду предусмотрен кондиционер Фото: Mecum Auctions

Торги за эту копию Бэтмобиля пройдут с 6 по 9 июля в США. Ориентировочная цена авто не раскрывается.

Ранее Фокус писал, что в Германии продали копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен против Супермена".