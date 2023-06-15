Авто для супергероя: на продажу выставили знаменитый Бэтмобиль (фото)

На автомобиль установлены все супергеройские гаджеты, включая скрытые пулеметы. Под капотом расположен двигатель V8 мощностью 350 л.с.

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На аукцион Mecum выставили точную копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен" 1989 года. Автомобиль построен в 1996 году на базе Chevrolet. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Настоящий Бэтмобиль был разработан Джулианом Колдоу и построен командой Pinewood Studios. Это авто принимало участие в съемках фильмов "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается".

Бэтмобиль отличается эффектным дизайном с длинным капотом и необычными задними крыльями. Внешне авто имитирует летучую мышь.

В фильмах Бэтмобиль мог развивать очень высокую скорость благодаря реактивному двигателю, но реальный автомобиль оснащался бензиновым двигателем V8. Авто для съемок было тяжелым и могло развивать скорость всего около 48 км/ч.

Копия гораздо быстрее, чем оригинальный автомобиль для съемок Фото: Mecum Auctions

Эта копия в мельчайших деталях повторяет оригинальный Бэтмобиль. Он даже получил сдвижную кабину и скрытые пулеметы, которые являются муляжами.

Под капотом расположен двигатель V8 мощностью 350 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

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Легенда за $1,5 миллиона: на продажу выставили настоящий Бэтмобиль (фото)

Внутри установлено индивидуальное рулевое колесо с логотипом супергероя. В салоне даже есть кнопки для управления кондиционером.

Для борьбы с преступностью в жаркую погоду предусмотрен кондиционер Фото: Mecum Auctions

Торги за эту копию Бэтмобиля пройдут с 6 по 9 июля в США. Ориентировочная цена авто не раскрывается.

Ранее Фокус писал, что в Германии продали копию Бэтмобиля из фильма "Бэтмен против Супермена".