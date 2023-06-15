Авто для супергероя: на продаж виставили знаменитий Бетмобіль (фото)

На автомобіль встановлені всі супергеройські гаджети, включаючи приховані кулемети. Під капотом розташований двигун V8 потужністю 350 к.с.

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На аукціон Mecum виставили точну копію Бетмобіля з фільму "Бетмен" 1989 року. Автомобіль побудований у 1996 році на базі Chevrolet. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Справжній Бетмобіль був розроблений Джуліаном Колдау та побудований командою Pinewood Studios. Це авто брало участь у зйомках фільмів "Бетмен" та "Бетмен повертається".

Бетмобіль відрізняється ефектним дизайном з довгим капотом та незвичайними задніми крилами. Зовні авто імітує кажана.

У фільмах Бетмобіль міг розвивати високу швидкість завдяки реактивному двигуну, але реальний автомобіль оснащувався бензиновим двигуном V8. Авто для зйомок було важким і могло розвивати швидкість лише близько 48 км/год.

Копія набагато швидша, ніж оригінальний автомобіль для зйомок Фото: Mecum Auctions

Ця копія у найдрібніших деталях повторює оригінальний Бетмобіль. Він навіть отримав зсувну кабіну та приховані кулемети, які є муляжами.

Під капотом розташований двигун V8 потужністю 350 к.с. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач.

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Усередині встановлено індивідуальне кермо з логотипом супергероя. У салоні навіть є кнопки для керування кондиціонером.

Для боротьби зі злочинністю у спеку передбачено кондиціонер Фото: Mecum Auctions

Торги за цю копію Бетмобіля пройдуть з 6 по 9 липня у США. Орієнтовна вартість авто не відкривається.

Раніше Фокус писав, що у Німеччині продали копію Бетмобіля з фільму "Бетмен проти Супермена".