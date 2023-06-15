На продажу выставлен самый редкий и экстремальный суперкар Porsche (фото)

Суперкар Porsche 962 Schuppan — гоночное авто, приспособленное для эксплуатации на обычных дорогах. Всего выпущено только 6 таких 600-сильных купе.

В Японии выставлен на продажу редчайший Porsche 962 CR Schuppan 1994 года. Стоимость суперкара не разглашается, но известно, что она превысит 2 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт The Drive.

Всего выпустили только 6 Porsche 962 CR Фото: the drive

Автомобиль разработан известным австралийским гонщиком Верном Шуппаном – победителем гонки "24 часа Ле-Мана" на Porsche. Он решил создать серийную версию спортпрототипа Porsche 962, выигравшего Ле-Ман в 1986 и 1987 годах. Всего собрали только 6 таких авто.

Салон суперкара отделан кожей и карбоном Фото: the drive

Суперкар Porsche 962 получил новый карбоновый кузов и на момент создания соответствовал всем требованиям по безопасности для серийных автомобилей. У него огромное антикрыло и круглые фары от Porsche 911. В салоне появились кожаная отделка (хотя местами остался голый карбон) и кондиционер.

Автомобиль оснащен 600-сильной турбошестеркой Фото: the drive

Porsche Schuppan 962 CR весит всего 1050 кг. Он оснащен 3,2-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом мощностью 600 л. с. и 5-ступенчатой роботизированной КПП. Это был одним из самых быстрых авто 90-х: купе разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 370 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche презентовали сверхмощный электрический суперкар.

Также мы писали, что в Польше заметили дорогой суперкар McLaren на украинских номерах.