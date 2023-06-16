Семейный спорткар: презентован скоростной 650-сильный универсал BMW (фото)

Тюнинг BMW M3 Touring повысил мощность его двигателя до 650 л. с. Универсал получил карбоновый обвес и доработанную подвеску.

Универсал BMW M3 Touring только недавно поступил в продажу, а тюнеры уже взялись за его доработку. В немецком ателье Manhart Performance заряженную модель сделали еще быстрее. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Универсал получил Фото: Manhart

Manhart MH3 650 Touring (именно так назвали модель) серьезно изменился. Цифровое обозначение в его названии указывает на увеличенную до 650 л. с. мощность 3,0-литровой турбошестерки. Пиковый крутящий момент увеличили до 800 Нм.

Динамические характеристики BMW M3 Touring от Manhart не раскрывают, но наверняка максимальная скорость универсала превысила 300 км/ч. Кроме того, звук шестерки стал громче благодаря выхлопу от Remus.

Мощность двигателя увеличили до 650 л. с. Фото: Manhart

Тюнинг BMW M3 Touring затронул и ходовую. Универсал занизили и установили новые пружины от H&R.

Узнать новый Manhart MH3 650 Touring можно по карбоновым решетке радиатора, обвесу и спойлеру. Также крышу обклеили черной пленкой и установили новые колесные диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

В отделке салона появился карбон Фото: Manhart

Карбон появился и в салоне BMW M3 Touring. В добавок, универсал получил подсветку потолка в виде звездного как у Rolls-Royce.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставлен самый редкий спорткар BMW 90-х.

Также мы писали, что представлен новый BMW 5 Series 2024.