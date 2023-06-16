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Авто

Семейный спорткар: презентован скоростной 650-сильный универсал BMW (фото)

BMW M3 Touring, новый BMW M3, тюнинг BMW M3, Manhart MH3 650 Touring
Фото: Manhart | BMW M3 Touring доработали в ателье Manhart Performance

Тюнинг BMW M3 Touring повысил мощность его двигателя до 650 л. с. Универсал получил карбоновый обвес и доработанную подвеску.

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Универсал BMW M3 Touring только недавно поступил в продажу, а тюнеры уже взялись за его доработку. В немецком ателье Manhart Performance заряженную модель сделали еще быстрее. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

BMW M3 Touring, новый BMW M3, тюнинг BMW M3, Manhart MH3 650 Touring Fullscreen
Универсал получил
Фото: Manhart

Manhart MH3 650 Touring (именно так назвали модель) серьезно изменился. Цифровое обозначение в его названии указывает на увеличенную до 650 л. с. мощность 3,0-литровой турбошестерки. Пиковый крутящий момент увеличили до 800 Нм.

Динамические характеристики BMW M3 Touring от Manhart не раскрывают, но наверняка максимальная скорость универсала превысила 300 км/ч. Кроме того, звук шестерки стал громче благодаря выхлопу от Remus.

BMW M3 Touring, новый BMW M3, тюнинг BMW M3, Manhart MH3 650 Touring Fullscreen
Мощность двигателя увеличили до 650 л. с.
Фото: Manhart

Тюнинг BMW M3 Touring затронул и ходовую. Универсал занизили и установили новые пружины от H&R.

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Узнать новый Manhart MH3 650 Touring можно по карбоновым решетке радиатора, обвесу и спойлеру. Также крышу обклеили черной пленкой и установили новые колесные диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

В отделке салона появился карбон Fullscreen
В отделке салона появился карбон
Фото: Manhart

Карбон появился и в салоне BMW M3 Touring. В добавок, универсал получил подсветку потолка в виде звездного как у Rolls-Royce.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставлен самый редкий спорткар BMW 90-х.

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