Легенда из Баварии: на продажу выставлен самый редкий BMW 90-х (фото)

Выпущено только 97 купе BMW Alpina B12 5.0 и сейчас они стали раритетом. Автомобиль оснащен тюнингованным 350-сильным V12 и способен развить 280 км/ч.

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В Швейцарии продается очень редкий BMW Alpina B12 5.0 1990 года. За автомобиль просят 119 900 франков ($131 600). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Баварская компания Alpina выполняет тюнинг BMW с 1965 года. Alpina B12 5.0 — доработанная версия купе BMW 850i E31. Всего выпущено только 97 таких авто и этим объясняется его высокая цена.

Всего выпущено только 97 BMW Alpina B12 5.0 Фото: carscoops.com

Тюнинг BMW 8 Series от Alpina затронул, в первую очередь, двигатель. После доработки отдача 5,0-литрового V12 выросла до 350 л. с. и 470 Нм.

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С 4-ступенчатой автоматической КПП BMW Alpina B12 5.0 разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с и развивает 280 км/ч. Кроме того, установлены новые пружины подвески и амортизаторы Bilstein.

Купе способно развить 280 км/ч Фото: carscoops.com

Отличить Alpina B12 5.0 от стандартного BMW 8 Series можно по обвесу, фирменным 17-дюймовым дискам, заднему спойлеру и золотистой графике на кузове. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: carscoops.com

BMW Alpina B12 5.0 неплохо сохранился, даже несмотря на приличный пробег в 154 000 км. У авто неплохое состояние кузова и мотора, а солидный возраст выдает только изношенная отделка салона.

Примечательно, что это не самый дорогой BMW 8 Series E31. Недавно еще одно купе продали по цене нового Mercedes-AMG G63.

Также Фокус писал, что в Украине появился сверхмощный кроссовер BMW Alpina за 200 000 евро.