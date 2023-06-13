Легенда з Баварії: на продаж виставлено найрідкісніший BMW 90-х (фото)

Випущено лише 97 купе BMW Alpina B12 5.0, і зараз вони стали раритетом. Автомобіль оснащений тюнінгованим 350-сильним V12 і здатний розвинути 280 км/год.

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У Швейцарії продається рідкісний BMW Alpina B12 5.0 1990 року. За автомобіль просять 119 900 франків ($131 600). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Баварська компанія Alpina виконує тюнінг BMW з 1965 року. Alpina B12 5.0 – доопрацьована версія купе BMW 850i E31. Усього випущено лише 97 таких авто, і цим пояснюється його висока ціна.

Всього випущено лише 97 BMW Alpina B12 5.0 Фото: carscoops.com

Тюнінг BMW 8 Series від Alpina торкнувся, перш за все, двигун. Після доопрацювання віддача 5,0-літрового V12 зросла до 350 к. с. та 470 Нм.

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З 4-ступінчастою автоматичною КПП BMW Alpina B12 5.0 розганяється до 100 км/год за 6,8 секунд і розвиває 280 км/год. Крім того, встановлені нові пружини підвіски та амортизатори Bilstein.

Купе здатне розвинути 280 км/год Фото: carscoops.com

Відрізнити Alpina B12 5.0 від стандартного BMW 8 Series можна за обвісом, фірмовими 17-дюймовими дисками, заднім спойлером і золотистою графікою на кузові. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: carscoops.com

BMW Alpina B12 5.0 непогано зберігся, навіть незважаючи на пристойний пробіг у 154 000 км. У авто хороший стан кузова і двигуна, а поважний вік видає тільки зношене оздоблення салону.

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