Сімейний спорткар: презентовано швидкісний 650-сильний універсал BMW (фото)

Тюнінг BMW M3 Touring підвищив потужність двигуна до 650 к. с. Універсал отримав карбонове обваження та доопрацьовану підвіску.

Related video

Універсал BMW M3 Touring лише нещодавно надійшов у продаж, а тюнери вже взялися за його доопрацювання. У німецькому ательє Manhart Performance заряджену модель зробили ще швидше. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Універсал отримав Фото: Manhart

Manhart MH3 650 Touring (саме так назвали модель) серйозно змінився. Цифрове позначення у його назві вказує на збільшену до 650 к. с. потужність 3,0-літрової турбошістки. Піковий обертальний момент збільшили до 800 Нм.

Динамічні характеристики BMW M3 Touring від Manhart не розкривають, але, напевно, максимальна швидкість універсала перевищила 300 км/год. Крім того, звук шістки став гучнішим завдяки вихлопу від Remus.

Потужність двигуна збільшили до 650 к. с. Фото: Manhart

Тюнінг BMW M3 Touring торкнувся і ходової. Універсал занизили та встановили нові пружини від H&R.

Важливо

У Києві з'явився найновіший заряджений спорткар BMW (фото)

Дізнатися новий Manhart MH3 650 Touring можна за карбоновою решіткою радіатора, обвісом та спойлером. Також дах обклеїли чорною плівкою та встановили нові колісні диски діаметром 20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду.

В обробці салону з'явився карбон Фото: Manhart

Карбон з'явився і у салоні BMW M3 Touring. На додаток, універсал отримав підсвічування стелі у вигляді зоряного як у Rolls-Royce.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставлений найрідкісніший спорткар BMW 90-х.

Також ми писали, що представлений новий BMW 5 Series 2024.