В интернете показали мощный и экономичный кроссовер от Great Wall для Европы (фото)

Новый Wey Latte оснащен 326-сильной гибридной установкой и полным приводом. Среди расход топлива составит менее 6 л на 100 км.

Опубликованы фото нового Wey Latte. Среднеразмерный кроссовер от премиального подразделения концерна Great Wall поступит в производство до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер оснастят 326-сильной гибридной установкой Фото: autohome.com.cn

Предсерийный концепт-кар Wey Latte презентовали еще в 2021 году, но запуск модели в серию несколько затянулся. Модель будет нацелена на экспорт – бренд Wey уже вышел на европейский рынок и представил там несколько моделей, которые даже успешно прошли краш-тесты.

На пути от концепта до серийной модели 4,7-метровый кроссовер Great Wall серьезно изменился внешне и обрел черты стиля более крупного Wey Mocha. У авто полностью новая передняя часть с тоненькими "двухэтажными" фарами и фонарями на всю ширину кузова.

Салон концепт-кара Wey Latte Фото: autohome.com.cn

Салон серийного Wey Latte не показали. У концепт-кара внутри установили тоненький экран виртуального щитка приборов и большой тачскрин.

Кроссовер Great Wall Wey Latte получит полный привод и 326-сильную гибридную установку с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами. Он сможет проехать около 100 км на электротяге, а расход топлива составит менее 6 л на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Great Wall показали брутальный гибридный внедорожник.

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