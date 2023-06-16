Роскошного конкурента Tesla Model Y от Honda рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Acura ZDX вернется на рынок и станет электромобилем. Модель разрабатывают совместно с концерном General Motors.

В США во время тестов замечена новая Acura ZDX. Первый электромобиль от премиального подразделения концерна Honda презентуют нынешней осенью, а его продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер разрабатывают совместно с General Motors Фото: carscoops.com

Кроссовер Acura ZDX возродили в формате электромобиля. Это серийная версия прошлогоднего концепт-кара Precision. Авто выглядит сдержаннее своего прототипа но сохраняет его черты. Дизайн элегантнее, чем у бензиновых Acura, а вместо фирменного "клюва" решетки радиатора установлена пластиковая заглушка.

Новая Acura ZDX станет конкурентом Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQE и Audi Q6 e-tron. Премиальный кроссовер Honda разрабатывается совместно с General Motors и использует их архитектуру Ultium как Cadillac Lyriq или Chevrolet Blazer. ZDX – вторая после Honda Prologue модель на этой платформе.

Запас хода кроссовера превысит 450 км Фото: carscoops.com

Характеристики Acura ZDX пока держатся в секрете. По данным Carscoops, топовая версия модели получит двухмоторную полноприводную силовую установку от Chevrolet Blazer мощностью 557 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 4 с. Запас хода кроссовера составит не менее 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала дешевый бюджетный кроссовер за $14 500.

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