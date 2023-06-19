Новая Dacia Sandero станет самым дешевым электромобилем в Европе

Электрическая версия Dacia Sandero не получит быструю зарядку и аккумулятор большой емкости, но будет дешевле конкурентов. Новинка сможет проехать около 225 км на одном заряде.

Dacia Sandero следующего поколения станет самым дешевым полноразмерным электромобилем в Европе. Также модель может сохранить версии с бензиновым двигателем. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор Dacia Денис Ле Вот заявил, что новый хэтчбек Sandero появится в 2027 или 2028 году. Модель следующего поколения может стать еще дешевле за счет сокращения некоторых расходов.

Денис Ле Вот подчеркнул, что электрическая версия Dacia Sandero не получит быструю зарядку и аккумулятор большой емкости. Вместо этого бренд сосредоточится на том, чтобы сделать модель как можно доступнее.

Все новые автомобили Dacia, включая кроссовер Duster следующего поколения будут основаны на платформе CMF-B. Электромобили построят на родственной архитектуре CMF-BEV.

По слухам, электрическая Dacia Sandero сможет проехать около 225 км на одном заряде. На автомобиль будут устанавливать натриевые батареи.

Вероятнее всего, версии с ДВС также будут доступны для Dacia Sandero следующего поколения. Это могут быть силовые установки с "мягким" гибридом.

Ранее Фокус писал, что Dacia готовит новую флагманскую модель на 2026 год.