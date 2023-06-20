Новейший премиальный седан Toyota Crown получил заряженную версию (фото)

Седан сделали ниже и оснастили новым кузовным обвесом. Топовая версия седана оснащена гибридной силовой установкой мощностью 340 л.с. и способна разгоняться до сотни за 5,7 секунды.

Японское тюнинг-ателье TOM'S Racing представило пакет доработок для нового Toyota Crown. Внедорожный седан получил спортивный кузовной обвес и другие улучшения. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Toyota Crown от TOM'S Racing окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют контрастные детали черного цвета.

Седан сделали ниже, а также оснастили новыми 21-дюймовыми колесными дисками. На выбор доступны два варианта их дизайна.

Спереди появился массивный сплиттер. Он генерирует дополнительную прижимную силу для передней части авто.

На крышке багажника появился спойлер Фото: TOM'S Racing

Сзади установили карбоновый спойлер и большой диффузор. Также появились новые двойные выхлопные патрубки. Стоимость пакета доработок не раскрывается.

Сзади установили двойные выхлопные патрубки Фото: TOM'S Racing

Toyota Crown доступен с несколькими силовыми установками на выбор. Базовой является сочетание 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя и двух электромоторов суммарной мощностью 236 л.с. Также доступен 2,4-литровый турбированный двигатель, который работает в паре с двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с.

Топовая версия Toyota Crown способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии презентовали купе-кроссовер Toyota Crown Sport.