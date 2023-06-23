Названы самые мощные автомобили, доступные в продаже в Украине (фото)
Некоторые автомобили оснащаются силовыми установками мощностью более 600 л.с. Такие авто продолжают пользоваться спросом в Украине, несмотря на очень высокую стоимость.
В Украине, несмотря на полномасштабную войну, есть большой спрос на дорогие автомобили. Эксперты назвали самые мощные модели, которые можно купить в нашей стране. Об этом рассказали на сайте AUTO.RIA.
Мощные и быстрые автомобили вызывают огромный интерес у автолюбителей. Эти авто способны удивить многих людей своими возможностями.
Сегмент сверхмощных автомобилей в Украине остается стабильным. Именно поэтому в продаже все чаще можно встретить авто с двигателями мощностью свыше 600 л.с.
ТОП-10 самых мощных автомобилей, которые можно купить в Украине:
- Lucid Air 130 kWh — 1014 л.с.
- Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance — 843 л.с.
- Mercedes-AMG S63 E-Performance — 802 л.с.
- Mercedes-Benz G-Class Brabus G800 — 800 л.с.
- Rivian R1T — 765 л.с.
- RAM 1500 TRX — 702 л.с.
- Cadillac Escalade V — 682 л.с.
- Lamborghini Urus — 650 л.с.
- Audi RS e-tron GT — 646 л.с.
- Porsche Cayenne Coupe Turbo GT — 640 л.с.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве на одной из АЗС заметили лимитированный суперкар Lamborghini Huracan Tecnica.