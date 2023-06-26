Самый доступный электрокроссовер Citroen раскупили всего за 10 часов (фото)

Citroen Ami Buggy — внедорожный вариант миниатюрного городского электрокара. Кроссовер весит менее 500 кг и не имеет традиционных дверей.

Спрос на новый Citroen My Ami Buggy превзошел все ожидания. Весь тираж миниатюрного электрокроссовера раскупили всего за 10 часов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Автомобиль получил пластиковый обвес Фото: Citroen

Электромобиль Citroen Ami Buggy выпустили лимитированной серией из 800 авто. Их распродали в 8 странах Европы. Больше всего покупателей оказалось на родине электрокара – во Франции приобрели 430 My Ami Buggy.

Напомним, это уже вторая серия Citroen My Ami Buggy – в 2022 году собрали 50 машин дебютной партии. Поначалу этим планировали и ограничиться, но по просьбам клиентов выпуск модели возобновили.

Также ожидается третья серия из 200 авто, которые будут продавать за пределами ЕС – в Турции, Марокко и заморских территориях Франции.

Вместо дверей предусмотрены дуги Фото: Citroen

Новый Citroen My Ami Buggy – внедорожная версия миниатюрного электромобиля. Авто длиной 2,41 м и весом 485 кг стоит от 7790 евро. Это самый компактный и доступный кроссовер французской марки. От стандартной модели он отличается пластиковым обвесом и дугами вместо дверей.

Электромобиль Citroen Ami оснащен скромным 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Он развивает 45 км/ч и обладает запасом хода в 70 км. В ряде европейских стран для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.

Ранее Фокус сообщал, что Citroen Ami получил специальную модификацию для людей с инвалидностью.

Также мы писали, что у Citroen Ami появился собрат от Fiat.