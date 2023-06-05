Citroen презентовали недорогой и оригинальный электрокар для людей с инвалидностью (видео)

Новый Citroen Ami For All перевели на ручное управление и приспособили для водителей в инвалидных колясках. Во многих странах для управления таким авто не нужны права.

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У Citroen Ami появилась новая версия For All. Миниатюрный городской электромобиль создали специально для водителей в инвалидных колясках. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Во многих странах Европы управлять Citroen Ami можно без прав Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen Ami For All приспособлен для водителей, потерявших одну или две нижних конечности. Идея создать такое авто родилась у сотрудника Stellantis Кристофа Лапейе.

Для удобства посадки и высадки дверь открывается на больший угол, а в водительском сиденье откидывается специальная ступенька – чтобы удобнее было пересесть с инвалидной коляски.

Инвалидную коляску можно перевозить в салоне Фото: Stellantis

В салоне установлена система ручного управления, а на руле появилась ручка. Инвалидную коляску можно хранить как в салоне, так и на специальном креплении на заднем стекле.

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С технической точки зрения – никаких изменений. Электромобиль Citroen Ami For All оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он разгоняется до 45 км/ч и обладает запасом хода в 70 км. Во многих европейских странах для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.

Новый Citroen Ami For All представят на выставке в Париже. Пока это концепт-кар, но модель имеет все шансы стать серийной. В этом случае она будет довольно дешевой, ведь стандартный Citroen Ami стоит от 7000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что у Citroen начали продавать новую внедорожную версию Ami.

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