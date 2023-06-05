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Авто

Citroen презентовали недорогой и оригинальный электрокар для людей с инвалидностью (видео)

Citroen Ami for All, Citroen Ami, электромобиль Citroen, новый Citroen Ami
Фото: Stellantis | Двери Citroen Ami открываются на большой угол

Новый Citroen Ami For All перевели на ручное управление и приспособили для водителей в инвалидных колясках. Во многих странах для управления таким авто не нужны права.

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У Citroen Ami появилась новая версия For All. Миниатюрный городской электромобиль создали специально для водителей в инвалидных колясках. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Citroen Ami for All, Citroen Ami, электромобиль Citroen, новый Citroen Ami Fullscreen
Во многих странах Европы управлять Citroen Ami можно без прав
Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen Ami For All приспособлен для водителей, потерявших одну или две нижних конечности. Идея создать такое авто родилась у сотрудника Stellantis Кристофа Лапейе.

Для удобства посадки и высадки дверь открывается на больший угол, а в водительском сиденье откидывается специальная ступенька – чтобы удобнее было пересесть с инвалидной коляски.

Citroen Ami for All, Citroen Ami, электромобиль Citroen, новый Citroen Ami Fullscreen
Инвалидную коляску можно перевозить в салоне
Фото: Stellantis

В салоне установлена система ручного управления, а на руле появилась ручка. Инвалидную коляску можно хранить как в салоне, так и на специальном креплении на заднем стекле.

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С технической точки зрения – никаких изменений. Электромобиль Citroen Ami For All оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он разгоняется до 45 км/ч и обладает запасом хода в 70 км. Во многих европейских странах для управления столь маломощным авто не нужны водительские права.

Новый Citroen Ami For All представят на выставке в Париже. Пока это концепт-кар, но модель имеет все шансы стать серийной. В этом случае она будет довольно дешевой, ведь стандартный Citroen Ami стоит от 7000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что у Citroen начали продавать новую внедорожную версию Ami.

Также мы писали, что Citroen Ami появился собрат от Fiat.