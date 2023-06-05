Citroen презентували недорогий та оригінальний електрокар для людей з інвалідністю (відео)

Новий Citroen Ami For All перевели на ручне керування та пристосували для водіїв в інвалідних візках. У багатьох країнах для керування таким авто не потрібні права.

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У Citroen Ami з'явилася нова версія For All. Мініатюрний міський електромобіль створили спеціально для водіїв у інвалідних візках. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

У багатьох країнах Європи управляти Citroen Ami можна без прав Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen Ami For All пристосований для водіїв, що втратили одну чи дві нижні кінцівки. Ідея створити таке авто народилася у співробітника Stellantis Крістофа Лапейє.

Для зручності посадки і висадки двері відкриваються на більший кут, а в сидінні водія відкидається спеціальна сходинка – щоб зручніше було пересісти з інвалідного візка.

Інвалідний візок можна перевозити в салоні Фото: Stellantis

У салоні встановлено систему ручного управління, а на кермі з'явилася ручка. Інвалідний візок можна зберігати як у салоні, так і на спеціальному кріпленні на задньому склі.

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З технічного погляду – жодних змін. Електромобіль Citroen Ami For All оснащений 8-сильним мотором та батареєю на 5,5 кВт∙год. Він розганяється до 45 км/год і має запас ходу в 70 км. У багатьох європейських країнах для керування таким малопотужним авто не потрібні права водія.

Новий Citroen Ami For All представлять на виставці у Парижі. Поки що це концепт-кар, але модель має всі шанси стати серійною. У цьому випадку вона буде досить дешевою, адже стандартний Citroen Ami коштує від 7000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Citroen почали продавати нову позашляхову версію Ami.

Також ми писали, що Citroen Ami з'явився побратим від Fiat.