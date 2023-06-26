В Украине появится мощный конкурент Tesla Model Y от Mercedes-Benz (фото)

Электромобиль Mercedes EQE SUV предложен в версиях мощностью от 292 до 625 л. с. Запас хода кроссовера может достигать 590 км.

На украинский рынок вскоре выйдет новый Mercedes-Benz EQE SUV. Электрический кроссовер является "зеленой" альтернативой модели GLE. Подробности модели появились на официальном сайте Mercedes-Benz.

Новый Mercedes-Benz EQE SUV – конкурент Tesla Model Y и BMW iX стоимостью от 2,96 до 4,54 млн гривен. Премиальный электрокроссовер длиной 4,86 м отличается элегантным обтекаемым дизайном.

Электрокроссовер предложен в версиях мощностью от 292 до 625 л. с. Фото: Mercedes-Benz

В отделке салона Mercedes EQE SUV 2023 использованы кожа и алюминий. На всю переднюю панель растянут широкий трехсекционный дисплей. У кроссовера большой (520-1675 л) багажник.

Электрокроссовер Mercedes EQE SUV в Украине предложат в заднеприводной 292-сильной версии и полноприводных вариантах мощностью 408, 476 и 625 л. с. Топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а ее максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

На всю ширину передней панели растянут широкий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Все Mercedes EQE SUV 2023 оснащены аккумуляторной батареей емкостью 90,6 кВт∙ч. Заявленный запас хода электрокроссовера составляет от 470 до 590 км.

Для модели также доступны пневмоподвеска, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы. Самые мощные версии можно оснастить карбоново-керамическими тормозами.

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