Раскрыты интересные подробности и характеристики нового Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Кроссовер Skoda Kodiaq станет крупнее и просторнее внутри. В линейке модели впервые появится подзаряжаемый гибрид.

Skoda продолжает делится подробностями нового Kodiaq второго поколения, который представят в нынешнем году. На этот раз на официальном сайте чешского бренда опубликованы фото и характеристики кроссовера.

Кроссовер подрос в размерах и стал просторнее внутри Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq показали в камуфляже, но можно разглядеть его дизайн. У кроссовера знакомый силуэт, но видно, что решетка радиатора увеличена в размерах, а боковины стали менее рельефными. Также заявлено, что модель сохранит платформу MQB, но станет несколько крупнее – 4758 мм в длину при неизменной колесной базе в 2791 мм.

Подросший кроссовер Skoda Kodiaq 2024 стал просторнее внутри – сзади стало на 15 мм больше места над головой. Багажник увеличен до 340 л в семиместном исполнении и 845-910 л – в пятиместном.

Перечень опций Skoda Kodiaq 2024 существенно расширят – авто получит улучшенную виртуальную панель приборов, большой 12,9-дюймовый тачскрин, матричные фары, проекцию на лобовое стекло, парковочный автопилот с дистанционным управлением и систему полуавтономного вождения.

В линейке появился подзаряжаемый гибрид Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелдями на 150 и 193 л. с. Кроме того, впервые появится подзаряжаемый гибрид: его мощность составит 204 л. с., а запас хода на электротяге – 100 км. Все версии оснастят роботом DSG, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что в нынешнем году также дебютирует Skoda Superb нового поколения. У него также появится гибридный вариант.

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