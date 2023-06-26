Броня, тепловизор и 530 сил: презентован самый дорогой Range Rover (видео)

Новый Ranger Rover бронирован по стандарту BR6. Внедорожник выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм и взрыв двух гранат под днищем.

Линейку Ranger Rover 2023 пополнила бронированная версия. Роскошный внедорожник доработали в канадском ателье Inkas, специализирующемся на создании защищенных авто. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Внедорожник оснащен 530-сильным V8

Новый Ranger Rover бронирован по стандарту BR6, то есть он выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм и взрыв двух ручных гранат под днищем.

В салоне внедорожника оборудована бронекапсула. Также установлены пуленепробиваемые стекла и шины, позволяющие продолжать движение при проколе.

В салоне оборудована бронекапсула

Кроме того, для Ranger Rover предлагают множество опций – систему пожаротушения, тепловизор, эвакуационный люк в крыше, громкоговоритель с сиреной, системы видеонаблюдения и очистки воздуха в салоне.

Для доработки выбрали роскошный вариант Autobiography

Поначалу для доработки выбрали недешевый вариант Range Rover P530 Autobiography стоимостью от 144 600 евро. Он оснащен 4,4-литровым 530-сильным V8 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, бронировать могут любую версию модели, в том числе – и топовую SV.

Цена Range Rover от Inkas пока не сообщается, но наверняка это будет самый дорогой вариант внедорожника. Авто сохранило все атрибуты комфорта — пневмоподвеску, кожаный салон, электроприводы сидений и двери багажника.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Range Rover Evoque прошел обновление.

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