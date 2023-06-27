В Украине появился недорогой китайский электромобиль за $13 900 (фото)
Китайский электромобиль Letin Mango Yema выпускают в трех версиях с запасом хода до 300 км. Бюджетная модель оснащена кондиционером, круиз-контролем и камерой заднего вида.
В Украине появился очень доступный китайские электрокар Letin Mango Yema. Городской хэтчбек стоит в эквиваленте 13 900 долларов. Об этом сообщает сайт Nextcar.
Электромобиль Letin Mango Yema – компактный городской хэтчбек А-класса, конкурирующий с Wuling Mini EV и Chery QQ Ice Cream. У него сдержанный дизайн с высоким капотом и раскосыми фарами. По размерам электрокар сопоставим с Fiat 500, но при этом является пятидверным.
Габариты Letin Mango Yema:
- длина – 3622 мм;
- ширина – 1607 мм;
- высота – 1525 мм;
- колесная база – 2442 мм.
Несмотря на скромные размеры, новый Letin Mango Yema обладает 185-литровым багажником. Бюджетная модель получила цифровую панель приборов, 9-дюймовый тачскрин, кондиционер, круиз-контроль и камеру заднего вида.
В Украину привезли базовый 34-сильный вариант, но существует и 48-сильная версия. Максимальная скорость всех Letin Mango Yema ограничена на отметке 100 км/ч.
Конкретно этот китайский электромобиль оснащен батареей емкостью 17,28 кВт∙ч и может проехать без подзарядки до 185 км. Также можно выбрать батареи на 11,52 и 29,44 кВт∙ч: запас хода составляет 130 и 300 км, соответственно. Зарядить электрокар в домашних условиях можно за 6,5 часов.
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