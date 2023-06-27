Первый электромобиль Suzuki заметили на дорогах за год до премьеры (фото)
Электромобиль Suzuki eVX — 4,3-метровый компактный кроссовер с мускулистым дизайном. Запас хода авто составит около 500-550 км.
В Кракове сфотографировали новый Suzuki eVX. Первый электромобиль японской марки проходит испытания и будет презентован в 2024 году, а его продажи стартуют годом позже. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Электрический кроссовер Suzuki eVX будут выпускать на предприятии в венгерском городе Эстергом. Очевидно разработчики организовали автопробег в Польшу, чтобы испытать, в первую очередь, батарею и проверить запас хода авто в реальных условиях (тем более, что авто сфотографировали во время зарядки). Расстояние от завода до Кракова составляет около 380 км.
Электромобиль прикрыли камуфляжем, но его дизайн можно разглядеть. Серийная модель во многом повторяет представленный в начале нынешнего года концепт-кар eVX. У авто высокий капот, мускулистые расширенные крылья и большой спойлер на крыше. В салоне обращают на себя внимание виртуальный щиток приборов и приплюснутый руль.
Известно, что новый Suzuki eVx достигает 4,3 м в длину, 1,8 м в ширину и 1,6 м в высоту, то есть он будет электрической альтернативой модели S-Cross. Электрокроссовер оснастят батареей емкостью 60 кВтч, а его запас хода составит около 500-550 км.
Ранее Фокус сообщал, что Suzuki показали бюджетную модель за 4800 долларов.
Также мы писали, что на рынок вышел удлиненный пятидверный Suzuki Jimny.