В Киеве разбили в ДТП эксклюзивный суперкар Mercedes стоимостью свыше $150 000 (фото)

Редкий суперкар Mercedes-AMG GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 510 л. с. Он способен развить 310 км/ч и новым стоил свыше 150 000 долларов.

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием дорого Mercedes-AMG GT. Скоростной суперкар получил серьезные повреждения. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Авария произошла на улице Садовой недалеко от станции метро "Славутич". Суперкар Mercedes-AMG GT столкнулся с седаном BMW 5 Series. У обоих автомобилей повреждена передняя часть и они требуют сложного ремонта. В случае с Mercedes он может быть весьма недешевым.

Оба авто серьезно повреждены

Купе Mercedes-AMG GT выпускали с 21014 по 2022 год и вскоре появится второе поколение модели. Суперкар на украинском рынке стоил от 152 000 долларов, хотя стоимость некоторых топовых версий достигала и 200 000 долларов.

Автомобиль оснащали 4,0-литровым V8 твин-турбо, который предлагали в нескольких вариантах по мощности. Конкретно этот автомобиль выпущен в 2015 году и относится к версии Mercedes-AMG GT S. Его двигатель развивает 510 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать 310 км/ч.

Mercedes-AMG GT выпускали с 2014 по 2022 годы Фото: Mercedes-Benz

Это не единственное ДТП в Киеве с участием суперкара за последнее время. Неадвно в столице столкнулись Lamborghini Huracan и кроссовер Maserati Levante.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит новый электрокроссовер Mercedes EQE SUV.