Новейший суперкар Mercedes заметили на дорогах до презентации (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT сохранит знакомый дизайн, но станет элегантнее на вид. Купе продолжат оснащать 4,0-литровыми бензиновыми V8 твин-турбо.

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В Германии сфотографировали новый Mercedes-AMG GT второго поколения. Суперкар проходит испытания на автодроме Нюрбургринг и на дорогах в его окрестностях и будет презентован до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар породнится с Mercedes-AMG SL Фото: carscoops.com

Суперкар Mercedes-AMG GT 2024 частично прикрыт камуфляжем, хотя детали его дизайна можно разглядеть. Он сохраняет знакомый силуэт с длинным капотом и сдвинутым назад салоном, но стал элегантнее на вид.

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Автомобиль очень напоминает родственный кабриолет Mercedes-AMG SL, с которым делит платформу (по сути, он станет купе на базе SL). Как и у собрата, у него огромная "пасть" решетки радиатора и раскосые фары.

Ожидается, что салон Mercedes-AMG GT 2024 также выполнят в стилистике SL. По примеру кабриолета купе станет четырехместным.

Купе стало элегантнее на вид Фото: carscoops.com

У Mercedes-AMG SL позаимствуют и 4,0-литровый V8 твин-турбо – со старта этот двигатель предложат в версиях на 476 и 585 л. с. Позже также должны появиться более мощные модификации, причем среди них будут и гибриды.

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