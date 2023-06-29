Infiniti готовят четыре новых модели: первые изображения и подробности

Infiniti разрабатывают четыре абсолютно новых модели. В ближайшие годы дебютируют кроссовер, внедорожник и два электромобиля.

В ближайшее время Infiniti значительно обновят свою линейку. До 2027 года представят четыре новых модели. Об этом стало известно изданию Automotive News Europe.

В частности, в 2024 году презентуют новый Infiniti QX80. Внедорожник станет роскошнее и дороже – около 100 000 долларов в базовой версии. Он бросит вызов Range Rover и Mercedes GLS.

Первый электромобиль Infiniti представят в 2026 году Фото: Infiniti

В салоне Infiniti QX80 на передней панели появится большой дисплей. Ожидается, что модель получит абсолютно новую 450-сильную турбошестерку.

В 2025 году дебютирует кроссовер Infiniti QX65 – купеобразная версия модели QX60. Скорее всего, он сохранит 3,5-литровый 295-сильный V6.

Год спустя появится первый электромобиль Infiniti. Спортивный седан станет преемником модели Q70 и конкурентом Tesla Model S. В прошлом году показали первые тизеры будущей модели.

А в середине 2027 года появится электрокроссовер Infiniti. Он станет преемником модели QX50. Ожидается, что оба электрокара построят на платформе CMF-EV от Nissan Ariya.

Ранее Фокус сообщал, что Infiniti презентовали обновленный логотип.

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