Тест-драйв Infiniti QX55: премиальный кроссовер с душой купе

В модельный ряд Infiniti на украинском рынке вернулся купе-кроссовер. Фокус испытал новый QX55 и выяснил, претендует ли он на роль преемника знаменитой модели FX.

Infiniti стояли у истоков создания сегмента купе-кроссоверов. Модель FX/QX70 стала своего рода культовой и считалось одним из законодателей мод в этом классе. Ее не выпускают с 2017 года, но у нее появился преемник — новый Infiniti QX55. Именно с этим авто удалось познакомиться Фокусу.

Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами Фото: Тарас Брязгунов

Динамичный и утонченный – дизайн Infiniti QX55

Стремительный и элегантный купе-кроссовер несомненно обращает на себя внимание в потоке машин. Длинный высокий капот, аркообразная крыша, высокая оконная линия, заостренная задняя часть – преемственность поколений с FX видна при первом же взгляде на новый Infiniti QX55.

Фирменный стиль Infiniti узнается сразу. Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Капот и боковины выполнены рельефными, а задние крылья серьезно расширены. Заднее стекло прикрыто изогнутым спойлером. Примечательно, что у всех Infiniti QX55 в Украине 20-дюймовые диски.

Длинный капот и аркообразная крыша делают силуэт кроссовера стремительнее Фото: Тарас Брязгунов

Новый Infiniti QX50 существенно отличается от предшественника по конструкции. Он построен на платформе с поперечным расположением двигателя, а его ближайшим родственником является кроссовер Infiniti QX50. К тому же, авто компактнее модели FX.

Размеры Infiniti QX55 2023:

длина – 4732 мм;

ширина – 1903 мм;

высота – 1622 мм;

колесная база – 2800 мм.

Заднее стекло прикрыто изогнутым спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Роскошь и стиль – салон Infiniti QX55

Заглянем в салон Infiniti QX55. В отделке использована двухцветная кожа, разбавленная алюминиевыми вставками. Компоновка салона знакома по Infiniti QX50, у которого позаимствовали часть деталей.

В частности, у собрата взяли рулевое колесо с удобными наплывами на ободе в районе хвата рук. У него же позаимствован и джойстик КПП, который требует определенного привыкания: порой не сразу получалось включить задний ход – вместо него селектор попадал в нейтраль.

На центральной панели установлены два дисплея Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Infiniti QX55 не получил виртуальный щиток приборов. Установлены классические циферблаты, разделенные цветным экраном, на который выводятся как показания бортового компьютера, так и, например, датчик давления наддува. Данные проецируются и на лобовое стекло.

На центральной панели расположены сразу два сенсорных дисплея. Верхний 8,0-дюймовый тачскрин предназначен для навигации и камер кругового обзора. Нижний экран с диагональю 7 дюймов отведен для мультимедиа и аудио. В добавок, предусмотрены круглый джойстик и набор кнопок для быстрого доступа к отдельным функциям.

Удобно, что для климат-контроля оставили традиционные физические кнопки. Интересная деталь: Infiniti QX55 2023 года оснащен CD-плеером, что является редкостью для современных авто.

Компактный селектор КПП требует привыкания В подлокотнике спрятан огромный бокс Перчаточный ящик кроссовера довольно большой На приборную панель можно вывести показания датчика давления наддува Картинка с камер не самая качественная У задних пассажиров — собственные настройки климата

У Infiniti QX55 приличных размеров перчаточный ящик и огромный бокс в переднем подлокотнике. Спереди и сзади предусмотрены подстаканники и USB-разъемы.

Насколько просторен новый Infiniti QX55

Как рулевая колонка, так и передние кресла Infiniti QX55 2023 оснащены электроприводом с памятью настроек. Диапазон регулировок очень широкий и подобрать удобное положение за рулем удалось быстро.

Сами кресла очень комфортабельные и при этом обладают хорошей боковой поддержкой. К тому же, они спроектированы таким образом, что снижают нагрузку на спину – после длительной поездки она не болит.

Передние сиденья очень мягкие и комфортабельные Фото: Тарас Брязгунов Задние кресла оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья разделены высоким трансмиссионным тоннелем. Посадка в Infiniti QX55 не слишком высокая, по меркам кроссоверов.

Обзорность вперед и по сторонам неплохая, а вот обзор назад у кроссовера не самый лучший из-за маленького заднего стекла и высокой оконной линии. В добавок, камеры дают не очень качественную картинку с невысоким разрешением.

На втором ряду места для ног более, чем достаточно, а вот запас над головой не самый большой, что типично для купе-кроссоверов. Мне при росте 176 см места хватает, а вот более рослым людям будет тесновато. Задний диван получил горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. К услугам пассажиров – отдельные настройки климата.

Объем багажника Infiniti QX55 составляет 555 л Со сложенными задними сиденьями получается 1532-литровый отсек с ровным полом Под полом багажника спрятан аккумулятор и предусмотрен небольшой отсек

Объем багажника Infiniti QX55 составляет 555 л в обычном состоянии и 1532 л со сложенными задними сиденьями. У него широкий погрузочный проем и небольшая высота порога, а дверь оснащена электроприводом. Под полом спрятана ниша, куда можно поместить инструмент, а вот запаски у кроссовера нет.

Комплектация Infiniti QX55

Естественно, премиальная модель просто обязана быть богато оснащенной. Базовая комплектация Infiniti QX55 включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, электропакет, датчики света и дождя, камеру, парктроник, подогрев сидений, люк, 8 подушек безопасности.

Тестовое авто в версии Essential Proassist также получило обогрев руля, камеры кругового обзора, мощную акустику Bose с 16 динамиками.

К тому же, в этом случае предусмотрен целый набор электронных помощников – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение (в том числе, и при движении задним ходом), контроль разметки и "слепых" зон. В то же время, отсутствуют свойственные премиальным моделям опции вроде панорамной крыши или вентиляции сидений.

2,0-литровый турбомотор имеет переменную степень сжатия Фото: Тарас Брязгунов

Динамика Infiniti QX55

В отличие от предшественника, под капотом Infiniti QX55 теперь только четыре цилиндра. Впрочем, его 2,0-литровый 249-сильный турбомотор непростой – у него переменная степень сжатия, что позволяет улучшить отдачу и снизить расход топлива.

Характер турбочетверки довольно нетипичный, по меркам современных турбомоторов. На малых оборотах тяги не очень много и подхват чувствуется после 3000 об/мин. Пиковые 380 Н∙м крутящего момента достигаются при высоких 4400 об/мин.

Двигатель Infiniti QX55 необходимо раскручивать, благо он это любит и быстро набирает обороты (особенно в режиме Sport). При этом турбомотор негромкий, хотя звук выхлопа приятный и радует слух. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с и кроссовер уверенно достигает 130-140 км/ч. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

У кроссовера большой клиренс — 218 мм Фото: Тарас Брязгунов

Если перевести переключатель режимов в положение Eco, то характер четверки становится спокойнее, а педаль газа – менее чувствительной. Зато Infiniti QX55 2023 в этом случае экономичнее – 10,7 л/100 км в городском цикле и 7,6 л/100 км – в загородном. У нас получилось 12,5-12,8 л/100 км при преимущественно городской езде.

Бесступенчатый вариатор CVT хорошо настроен и демонстрирует неплохие реакции. Предусмотрен и ручной режим, в котором он имитирует 8-ступенчатую автоматическую КПП.

От купе-кроссовера не стоит ожидать выдающейся проходимости, но следует отметить довольно высокий клиренс: 218 мм — это заметно больше, чем у FX.

Infiniti QX55 разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с Фото: Тарас Брязгунов

Ставка на комфорт

Полный привод дополнен функцией векторизации тяги, что позволяет уменьшить недостаточную поворачиваемость и делает большой кроссовер Infiniti QX55 на удивление маневренным, хотя спортивными повадки купе-кроссовера назвать нельзя. Руль точный и наполняется тяжестью по мере роста скорости, но остроты и обратной связи все же хотелось бы немного больше.

Хотя новый Infiniti QX55 2023 выглядит динамично, его ходовая больше настроена на комфорт. Подвеска плавно поглощает большинство неровностей и езда мягкая даже с 20-дюймовыми колесами. При этом невысокий кроссовер не слишком кренится в поворотах.

Подвеска кроссовера настроена на комфортабельную езду Фото: Тарас Брязгунов

В салоне тихо даже на скорости 150 км/ч – это заслуга хорошей шумоизоляции и системы активного подавления шумов.

Цена Infiniti QX55 2023

Новый Infiniti QX55 в Украине стоит от 1 872 000 гривен. Тестовое авто в версии Essential Proassist стоит от 2 107 800 гривен. Это немало, но следует отметить, что конкуренты кроссовера еще дороже. То есть, это своего рода эконом-предложение в премиум-сегменте.

Вердикт Фокуса

Infiniti QX55 – стильная и более доступная альтернатива BMW X4 и Mercedes GLE Coupe. У купе-кроссовера мягкая подвеска и богатое оснащение. Хотя модель и заняла нишу Infiniti FX/Q70, характер у нее все же несколько иной и больше внимания уделено комфорту.

Оптика Infiniti QX55 светодиодная и адаптивная Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Infiniti QX55:

богатое оснащение;

отзывчивый и тяговитый двигатель;

большой багажник;

комфортабельная подвеска.

Минусы Infiniti QX55:

мало места над головой на втором ряду;

не лучший обзор назад;

отсутствуют ряд привычных для премиум-класса опций.

Технические характеристики Infiniti QX55 2023: