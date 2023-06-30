Заброшенное сокровище: в старом гараже обнаружен редчайший суперкар Ferrari 70-х (фото)

Выпущено только 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina с облегченным стеклопластиковым кузовом. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V8.

В США нашли очень редкий Ferrari 308 GTB 1976 года. Винтажный суперкар не один год простоял заброшенным в гараже. Об этом сообщает сайт Motor1.

Пробег автомобиля составляет 15 400 км Фото: Motor1.com

У Ferrari 308 GTB разбито лобовое стекло, а на кузове видны вмятины и трещины. Некоторые детали отсутствуют, а в салоне потрескалась отделка и торчит проводка. Детали двигателя покрыты слоем ржавчины.

В салоне потрескалась отделка и торчат провода Фото: Motor1.com

Вместе с тем, суперкар Ferrari 308 GTB полностью комплектный. Авто не очень активно эксплуатировали: его пробег за 47 лет – всего 15 400 км. В августе автомобиль планируют продать на аукционе.

Суперкар является ценным, ведь это редкая ранняя версия Ferrari 308 GTB Vetroresina. Главная ее особенность – стеклопластиковый (а не алюминиевый, как у большинства Ferrari 308) кузов. Всего выпущено только 712 таких купе.

Всего выпущено только 712 Ferrari 308 GTB Vetroresina Фото: Motor1.com

Ferrari 308 GTB Vetroresina на 150 кг легче стандартной модели с алюминиевым кузовом. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V8 мощностью 237 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и развивает 252 км/ч.

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