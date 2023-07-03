Культовые японские спорткары 70-х завелись после 30-летнего простоя в гараже (фото, видео)

Nissan Datsun 280Z и 200SX покрыты ржавчиной и требуют реставрации. Тем не менее спорткары удалось завести, а один из автомобилей даже поехал.

В американском штате Айова обнаружили гараж с двумя раритетными Nissan. Спортивные автомобили 30 лет не выезжали на дороги. Находке посвятили видео на Youtube-канале Junkyard Digs.

Datsun 280Z завелся и поехал Фото: скриншот / YouTube

В гараже стоят Nissan Datsun 280Z и 200SX. Оба автомобиля выпущены в 1978 году и являются ценными для коллекционеров.

Datsun 280Z – усовершенствованная версия культовой модели 240Z. Элегантное купе с длинным капотом оснащено 2,8-литровой 170-сильной шестеркой. Новым оно разгонялось до 100 км/ч за 9 с и развивало 205 км/ч.

Спорткары 30 лет простояли в гараже Фото: скриншот / YouTube

Nissan/Datsun 200SX – более доступное и компактное купе 70-х. Автомобиль оснащен 2,0-литровой 90-сильной четверкой.

Спорткары Nissan покрыты слоем грязи и местами проржавели. Кроме того, в задней части Datsun 200SX видны следы ДТП – у него повреждена крышка багажника. Примечательно, что оба автомобиля завелись, а Datsun 280Z даже поехал.

Теперь автомобили продали новому владельцу, причем Datsun 200SX обошелся всего в 500 долларов. Спорткары Nissan отправили на реставрацию.

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