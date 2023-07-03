Возвращение акциза на топливо: как изменились цены на АЗС в Украине

Резкого скачка цен на топливо в Украине не произошло. Впрочем, бензин и дизель продолжат дорожать в ближайшее время.

После возвращения довоенных ставок акциза и НДС на топливо бензин и дизель в Украине подорожали на 1-5 гривен за литр. Об этом свидетельствует статистика "Консалтинговой группы А-95", сообщает сайт enkorr.

Как и прогнозировали эксперты, цены на АЗС в Украине поползли вверх, однако резкого подорожания не произошло – стоимость растет постепенно.

На некоторых АЗС ценники пока не изменились Фото: enkorr.ua

По данным "Консалтинговой группы А-95", наибольшее подорожание отмечено на АЗС Neftek: А-95 там прибавил 5,5 гривен за литр (до 51,49 грн/л), А-95+ — 6 грн (54,99 грн/л), а дизтопливо – 5 грн (48,99 грн/л).

Также ощутимо прибавило в цене топливо в сетях WOG и Окко. Бензин А-95 и дизель там подорожали на 3 гривны за литр – до 49,99 и 47,99 грн/л, соответственно. В то же время сообщается, что на АЗС сетей Авіас, Prime и Укр-Петроль ценники пока не поменялись. Средняя цена А-95 в Украине составляет 46,84 грн/л (+1,98 грн), А-95+ — 49,61 грн/л (+2,42 грн), а дизеля — 45,44 грн/л (+2,03 грн).

Также эксперты отмечают, что оптовая стоимость топлива начала расти еще до повышения акциза и НДС. Так, за прошлую неделю цена А-95 в опте выросла на 5,5 грн/л (до 40,5 грн/л), а дизеля – на 2,75 грн/л (до 37,5 грн/л). Это было обусловлено тем, что часть трейдеров взяли паузу перед возвращением налогов, другие – ожидали новые партии топлива по более высоким ценам.

Подорожание топлива в Украине будет продолжаться в ближайшее время. Как бензин, так и дизель прибавят в цене еще на несколько гривен за литр.

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