2500 км на одной заправке: студенты создали электромобиль с рекордным запасом хода (видео)

Обтекаемый Eco-Runner XIII выполнен из карбона и весит всего 72 кг. Электрокар оснащен миниатюрным мотором и топливными ячейками.

В Германии на автодроме Иммендинген установлен новый мировой рекорд запаса хода электромобилей. Экспериментальный электрокар Eco-Runner XIII преодолел 2488,4 км на одной заправке. Об этом сообщается на сайте проекта.

Электрокар создали студенты из Нидерландов

Eco-Runner XIII – творение группы студентов технического университета города Делфт (Нидерланды). В лаборатории вуза создают прототипы электромобилей с 2005 года, и они установили не один мировой рекорд.

Рекордный заезд длился 71,5 часа

Электрокар Eco-Runner XIII – компактный и обтекаемый одноместный болид. Он полностью изготовлен из карбона и весит всего 72 кг.

Автомобиль оснащен небольшим электромотором, а вместо тяжелой батареи он оснащен водородными топливными ячейками, где вырабатывается электроэнергия.

Средняя скорость авто составила 45 км/ч

В баллоне Eco-Runner XIII хранится килограмм сжиженного водорода. Этого хватило, чтобы на протяжении 71,5 часов преодолевать круги на автодроме со средней скоростью 45 км/ч. На протяжении этого времени за руль электрокара сели 11 разных водителей. За это время было потрачено 950 г водорода, то есть полного бака хватило бы более, чем на 2500 км.

Достижение Eco-Runner XIII зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Он стал самым "дальнобойным" водородным электрокаром.

Ранее Фокус сообщал, что в Книгу рекордов Гиннесса попал и новый электромобиль Iveco.

Также мы писали, что в китайском электрокаре во время движения выпала батарея.