В Китае показали рамный семиместный внедорожник за $16 600 (фото)

Начальная цена Haval H5 составит от 16 600 до 20 700 долларов. Внедорожник предложат с 2,0-литровым бензиновым или дизельным двигателем мощностью до 224 сил.

Great Wall Motors показали новое поколение рамного внедорожника Haval H5. Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Haval H5 получит брутальный дизайн с массивной решеткой радиатора. Также спереди разместят большие фары.

В боковом профиле появится больше изгибов. Они делают внедорожник визуально "стройнее".

Силуэт Haval H5 вдохновлен премиальными американскими внедорожниками Фото: DongCheDi

Габариты Haval H5 2023:

длина — 5190 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1835 мм;

колесная база — 3140 мм.

Снаряженная масса Haval H5 составит 2120 кг. Это будет самый большой внедорожник в истории Great Wall Motors. Новинку предложат с 2,0-литровыми бензиновым двигателем мощностью 166 л.с., а также 2,0-литровыми турбодизелями на 197 и 224 л.с.

Покупатели смогут выбрать внедорожник с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической КПП. Базовые версии модели получат передний привод, а более дорогие модификации оснастят системой полного привода.

В интерьере появится многофункциональное рулевое колесо и виртуальная панель приборов. В центре интерьера установят дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере появятся два больших дисплея Фото: DongCheDi

Более подробные характеристики внедорожника станут известны позже. Начальная цена Haval H5 составит от 20 000 до 150 000 юаней (16 600–20 700 долларов).

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