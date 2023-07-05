Культовая капсула времени: обнаружен Nissan Skyline GT-R в состоянии нового авто (фото)

Nissan Skyline GT-R относится к редкой версии M-Spec, выпущенной тиражом в 366 экземпляров. Спорткар отлично сохранился, а его сиденья до сих пор запакованы в целлофановые чехлы.

В Японии обнаружили идеально сохраненный Nissan Skyline GT-R 2002 года. Культовый спорткар проехал всего 380 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спортивное авто отлично сохранилось

Этот Nissan Skyline GT-R34 практически не эксплуатировался, а большую часть времени простоял в гараже. Автомобиль превосходно сохранился – это настоящая капсула времени. Его кузов в отличном состоянии, а в салоне даже сохранились целлофановые чехлы на задних сиденьях.

На сиденьях остались целлофановые чехлы

Авто относится к редкой лимитированной серии Nissan Skyline GT-R M-Spec – таких купе собрали только 366. От стандартной модели спорткар отличается более жесткой подвеской, активным дифференциалом и увеличенным турбонагнетателем. К тому же, у авто редкий бронзовый цвет.

Полноприводное купе Nissan Skyline GT-R34 оснащено знаменитой 2,6-литровой турбошестеркой RB26DETT. По документам она развивает 280 л. с., но в реальности – около 330 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Под капотом установлена 2,6-литровая турбочетверка

Сейчас капсула времени Nissan Skyline GT-R34 выставлена на продажу. Спорткар оценили в 88,3 миллионов иен ($610 000).

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде обнаружен 32-летний хэтчбек Honda Civic без пробега.

Также мы писали, что в Украине нашли культовый 40-летний мотоцикл в новом состоянии.